Usa: Biden incontra imprese tecnologia, focus su carenza chip semiconduttori

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi in forma virtuale gli amministratori delegati di 19 aziende Usa attive nel campo della tecnologia, di fronte ai quali ha sottolineato la necessità di maggiori investimenti nella produzione di chip semiconduttori. All’incontro erano presenti i Ceo di diversi colossi economici statunitensi come General Motors (Gm), Alphabet e Intel. "Abbiamo guidato il mondo durante la metà del ventesimo secolo – ha spiegato Biden - lo abbiamo guidato alla fine del secolo scorso, torneremo a guidarlo ora". Secondo l’inquilino della Casa Bianca, “la Cina e il resto del Mondo non stanno ad aspettare” e per questo “non c'e' ragione per cui siano gli americani ad aspettare”. (segue) (Nys)