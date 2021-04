Usa-Gibuti: dipartimento di Stato, pronti a collaborare con presidente Guelleh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Gibuti, Ismail Omar Guelleh, ha vinto un quinto mandato alla guida del paese nelle elezioni tenute venerdì scorso, 9 aprile. Guelleh ha ottenuto il 96,77 per cento dei voti, affermandosi sullo sfidante, l’uomo d’affari Zakaria Ismail. Quello di Guelleh sarà il suo ultimo mandato, in base ad una riforma costituzionale approvata nel 2010 che ha abolito i limiti di mandato ma introdotto un limite di età di 75 anni per ricoprire la carica. (Nys)