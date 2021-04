Usa: Georgia, tre poliziotti feriti dopo inseguimento e sparatoria in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre agenti di polizia sono rimasti feriti durante un inseguimento in Georgia, al seguito del quale uno dei due sospetti è rimasto ucciso mentre il fratello è stato preso in custodia. Lo riferisce la stampa statunitense. La pattuglia del dipartimento di polizia aveva inizialmente fermato l'auto, finché gli occupanti hanno improvvisamente tentato la fuga. Gli agenti hanno inseguito e speronato il veicolo, per fermarlo, ma dall'interno un passeggero ha sparato con un fucile, colpendo l'auto della polizia. Altri agenti di polizia in auto si sono aggiunti all'inseguimento ad alta velocità. Un occupante dell'auto in fuga ha di nuovo sparato, ferendo un poliziotto che ha perso il controllo dell'auto.(Nys)