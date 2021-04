Brasile: presidenti Camera e Senato chiedono aiuto all'Onu per anticipo consegne vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti della Camera e del Senato del Brasile, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco hanno informato di aver parlato al telefono con il segretario generale dell'Organizzazioni delle Nazioni unite (Onu), Antonio Guterres, chiedendogli di intervenire per anticipare la consegna dei vaccini anti- Covid che spettano al Brasile nell'ambito del consorzio Covax Facility guidato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). "Ho parlato con il segretario generale delle Nazioni unite, António Guterres, al quale ho spiegato la drammatica situazione che viviamo in Brasile. Ho ancora una volta chiesta aiuto dell'Onu affinché il Paese diventi una priorità del consorzio internazionale Covax Facility così da poter anticipare la consegna dei vaccini", ha affermato il presidente del Senato in un comunicato pubblicato attraverso i suoi profili sui social network. "Ho parlato oggi a telefono con il segretario generale delle Nazioni unite (Onu), António Guterres, per spiegare la grave situazione sanitaria nel Paese. Ho parlato della necessità di aumentare il flusso di vaccini per il nostro paese ", ha affermato il presidente della Camera, attraverso un comunicato pubblicato sui suoi profili sui social network. (segue) (Brb)