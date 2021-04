Governo: Meloni, Fd'I rinnova appello a Draghi, no a provvedimenti ideologici come Ius soli ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piano vaccinale a rilento e lotta alla pandemia, ristori insufficienti e milioni di posti di lavoro a rischio, nessuna certezza per le riaperture. Questi sono i problemi concreti degli italiani ma il segretario del Pd Letta insiste: avanti con forza su Ius soli e ddl Zan. Fratelli d'Italia rinnova il suo appello a Draghi: il Parlamento si occupi delle vere urgenze dell'Italia e lasci stare provvedimenti ideologici che non sono nell'interesse dell'Italia, ma solo dei partiti della sinistra". Lo dichiara in una nota la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)