Covid: Pd, bene Franceschini su riaperture sale anche in via sperimentale

- "In merito al nuovo protocollo per le riaperture dei luoghi dello spettacolo dal vivo, è molto importante che il ministro Franceschini abbia ribadito la necessità di operare scelte, anche in via sperimentale, che consentano una maggiore presenza di pubblico". Lo dichiarano in una nota la capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera Rosa Maria Di Giorgi e il deputato Pd Nicola Nitti. "Il comparto dello spettacolo dal vivo, già durante le precedenti aperture, ha dimostrato di essere ampiamente in grado di gestire la fase emergenziale, facendo registrare un solo caso di contagio, come indicato dai dati rilasciati da Agis, grazie al rispetto di protocolli di sicurezza e specifici accorgimenti. Occorre ripartire da quell'esperienza pregressa facendone tesoro - concludono gli esponenti democratici - per far sì che il numero massimo di spettatori consentiti non sia uguale per tutte le sale ma commisurata alla capienza effettiva e reale dei teatri e dei cinema". (Com)