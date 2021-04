Roma: Italia Viva, partita raccolta firme per riqualificare ex deposito piazza Ragusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita oggi la raccolta firme di Italia Viva Roma "con tanti giovani e rappresentati dei licei per riqualificare una volta per tutte l'ex deposito Atac di Piazza Ragusa, una della tante cattedrali nel deserto abbandonato dal 2006 che andrà all'asta il 22 aprile". Lo dichiarano in una nota Marco Cappa e Eleonora De Santis, coordinatori di Italia Viva Roma, insieme a Luca Di Egidio, consigliere del Municipio Roma VII di Italia Viva. "Il Comune ha fatto sapere di voler partecipare all'asta per acquisire questi immobili ma vogliamo dire fin da ora che questi spazi dovranno essere restituiti ai cittadini per attività culturali. I giovani chiedono con questa petizione luoghi di studio e aule aperte h24. È ora di occuparsi seriamente della riqualificazione dell'edificio ascoltando i cittadini e i loro bisogni. Italia Viva -concludono- è pronta ad essere protagonista di un necessario cambiamento che aprirà una nuova stagione per Roma. No alla svendita, si alla cultura".(Com)