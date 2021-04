M5s: a Rousseau formalizzata il 5 marzo richiesta voto su restituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contrariamente a quanto affermato dal socio dell'Associazione Rousseau Enrica Sabatini, in data 5 marzo è stata avanzata la richiesta di procedere alla votazione sia per l'ingresso del Movimento cinque stelle nella giunta della regione Lazio, sia per la destinazione delle restituzioni dei portavoce. A tale richiesta è seguita una risposta del presidente della Associazione Rousseau nella quale ha reso noto che non sarebbe stata erogata alcuna 'prestazione contrattuale'". Lo afferma in una nota il Comitato restituzioni del Movimento cinque stelle, composto da Vito Crimi, Ettore Licheri e Davide Crippa. (Com)