© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Firma del memorandum di collaborazione scientifica tra l'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma con il centro di ricerca russo Gamaleya e con il fondo russo degli investimenti diretti. Presso l’istituto Spallanzani di Roma - Ore 10.- Presentazione del progetto di rigenerazione urbana “A gonfie vele” a Latina con il quale Comune e Ater di Latina partecipano al bando “Qualità dell’abitare” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’evento si tiene nella sala “Enzo De Pasquale” del Comune di Latina - Ore 11.30-Il Consiglio di Fipe Confcommercio Roma partecipa all'assemblea straordinaria dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, locali da ballo, pub, sale del gioco lecito, pasticcerie, gelaterie, stabilimenti balneari) che si terrà in piazza San Silvestro a Roma per chiedere una data certa e immediata per la riapertura delle attività – Ore 11.30-Inaugurazione della 'Stazione Lavoro' con riders e drivers in Via San Giovanni in Laterano, 94 a Roma. Parteciperanno il Segretario Generale Cisl Roma e Rieti, Carlo Costantini, e il Segretario Generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia – Ore 12.30 (Rer)