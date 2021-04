Brasile: ambiente, l'ambasciata d'Italia riceve certificazione "Zero Waste" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della consegna del certificato "Lixo Zero" l'ambasciata ha promosso la proiezione virtuale gratuita del film italiano di animazione "Trash", ispirato ai temi dell'ecologia e della sostenibilità, un'avventura che unisce divertimento e missione educativa, affrontando il tema attuale del riciclaggio e di come tutti noi possiamo fare la differenza. La "Zero Waste" è una strategia di gestione dei rifiuti che si propone di riprogettarne la vita ciclica considerandoli non scarti, bensì risorse da riutilizzare. Essa si contrappone alle pratiche che prevedono processi di incenerimento o discarica, con l'obiettivo di ridurre sensibilmente anche la quantità di rifiuti da smaltire. La "Zero Waste" si basa su quattro concetti principali: ripensare, riutilizzare, ridurre e riciclare. (Brb)