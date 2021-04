Usa-Gibuti: dipartimento di Stato, pronti a collaborare con presidente Guelleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "non vedono l'ora di lavorare con il governo del presidente Ismail Omar Guelleh e il popolo di Gibuti per promuovere i nostri interessi comuni dopo le elezioni del 9 aprile". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Apprezziamo il lavoro delle missioni di osservatori elettorali dell'Unione africana, dell'Organizzazione di Cooperazione islamica, della Lega degli Stati arabi e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo. Gli Stati Uniti incoraggiano il governo di Gibuti a rafforzare ulteriormente le sue istituzioni e processi democratici in linea con le raccomandazioni delle missioni di osservazione", conclude la relativa nota ufficiale. (segue) (Nys)