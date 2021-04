Bolivia: elezioni amministrative, Morales riconosce sconfitta del Mas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha affermato che si aspetta una sconfitta del suo partito, il Movimento politico al socialismo (Mas), nei quattro ballottaggi disputati questa domenica per l'elezione di altrettanti governatori regionali. I primi risultati ufficiali sembrano infatti confermare una nuova dura bocciatura per il partito di governo negli scrutini disputati nei distretti di La Paz, Tarija, Pando e Chuquisaca. "Speriamo di poter recuperare la distanza almeno in una provincia ma credo che abbiamo perso in tutti e quattro i ballottaggi", ha ammesso oggi Morales in un una riunione con i massimi esponenti del partito. Nel corso dell'incontro, segnala il quotidiano "Pagina Siete", si è parlato di "errori" e della necessità di fare "un'analisi approfondita". "Questo risultato merita un'attenta valutazione per correggere gli sbagli che sicuramente abbiamo commesso", ha detto il presidente del Senato, Andronico Rodriguez, mentre il presidente della Camera, Freddy Mamani, ha rinviato il dibattito ad una riunione che si terrà il fine settimana. "Faremo una riunione a livello nazionale per vedere che è successo e dove abbiamo sbagliato", ha detto. (segue) (Brb)