Usa: somministrate quasi 190 milioni di dosi del vaccino anti-Covid

- Negli Stati Uniti sono state somministrate quasi 190 milioni di dosi del vaccino contro il virus Sars-Cov-2. Lo rilevano i dati pubblicati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Per l’esattezza le dosi sono 189.692.045, pari all'80 per cento delle 237 milioni distribuite. Negli ultimi giorni la media delle somministrazioni è stata di 3,2 milioni al giorno. Quasi 121 milioni di cittadini Usa hanno ricevuto almeno una dose, di questi 74 milioni hanno conseguito la completa immunizzazione. In undici Stati pià del 50 per cento degli adulti ha ricevuto il vaccino. Si tratta di New Hampshire, New Mexico, Connecticut, South Dakota, Massachusetts, New Jersey, Maine, Vermont, Minnesota, Wisconsin e Rhode Island.(Nys)