Uruguay: Covid, governo sospende applicazione prima dose Sinovac in attesa di nuovi lotti

- Il governo dell'Uruguay ha annunciato che a partire dal 17 aprile dovrà interrompere le somministrazioni della prima dose del vaccino Coronavac contro il Covid-19 del laboratorio cinese Sinovac. La decisione è stata comunicata dal ministro della Salute, Daniel Salinas, che ha spiegato che l'interruzione è dovuta alla necessità di "assicurare lo stock di seconde dosi" fintanto che non arriverà nel Paese un ulteriore lotto del vaccino dalla Cina atteso per metà maggio. L'Uruguay ha acquistato 3,8 milioni di dosi da Sinovac e Pfizer, di cui circa due milioni sono già a disposizione del governo. Il vaccino statunitense è stato riservato al personale sanitario mente l'immunizzazione della popolazione è portata avanti con il Coronavac. Ad oggi sono state somministrate in totale 1.066.236 dosi (204.349 con le due dosi) su un totale di circa 3,5 milioni di persone. La vaccinazione viene portata avanti con priorità per le province al confine con il Brasile, dove si è registrata una maggior percentuale di contagi e la presenza della variante P1 del virus. (segue) (Abu)