Uruguay: Covid, governo sospende applicazione prima dose Sinovac in attesa di nuovi lotti (2)

- Secondo l'ultimo bollettino ufficiale, nelle ultime 24 si sono registrati 3.274 nuovi contagi e 48 decessi, confermando una tendenza in forte ascesa che si protrae da metà febbraio. Attualmente sono 32.903 i casi attivi nel paese. Dall'inizio della pandemia il numero totale dei contagi è di 144.642 mentre sono 1462 le morti. In questo contesto il governo Nonostante l'accelerazione dei contagi e gli appelli dei medici delle terapie intensive che parlano di "catastrofe imminente" il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha dichiarato che il suo governo non è favorevole a decretare misure di quarantena obbligatoria. "Il governo non decreterà la quarantena obbligatoria perché non crede in uno Stato di polizia", ha dichiarato di recente Lacalle. "Capisco che ci sono reclami ma il governo deve valutare che conseguenze ci sono sulla vita quotidiana delle persone in caso di decretare chiusure e che effetto generano sulla pandemia tali chiusure, tutti i giorni valutiamo misure per frenare la pandemia", ha aggiunto. (segue) (Abu)