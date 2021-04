Venezuela: incontro virtuale tra Maduro e Oms, chiesto accesso rapido vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente, la somma è superiore al 50 per cento e consentirà l'acquisizione di 11.374.400 dosi. Ancora una volta, Maduro ha affermato che i venezuelani non erano stati vaccinati a causa delle sanzioni imposte alla sua amministrazione. "Il Paese continuerà i suoi sforzi per liberare il denaro del popolo venezuelano rubato da entità finanziarie internazionali", ha spiegato il presidente. Il 24 marzo il governo di Maduro ha rifiutato di far entrare in Venezuela le dosi del meccanismo Covax poichè, trattandosi di AstraZeneca, avrebbero potuto "compromettere la salute dei cittadini", a causa delle presunte complicanze per cui alcuni stati hanno ridotto la distribuzione di questo preparato. (Vec)