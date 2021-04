Germania: Covid, governo approverà domani restrizioni valide su scala nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale approverà domani, 13 aprile, la modifica alla legge sulla protezione della popolazione dalle infezioni, che consentirà all'esecutivo di imporre restrizioni per il contenimento della pandemia di coronavirus efficaci in tutto il territorio nazionale. Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, l’obiettivo è abbattere la curva dei contagi. A tal fine, a livello di circondari, scatterebbe in automatico il “freno di emergenza”. Si tratta dell’inasprimento delle restrizioni e del blocco delle riaperture in corso dall’8 marzo immediatamente efficace quando viene superato il livello critico dell'incidenza settimanale delle infezioni, con oltre 100 nuovi casi su 100 mila abitanti. In tale ipotesi, sarebbe introdotto il coprifuoco notturno, gli incontri in privato verrebbero severamente limitati, chiuderebbero sia tutti i negozi, a eccezione degli alimentari, sia i settori della cultura e del tempo libero. La gastronomia potrebbe effettuare esclusivamente i servizi di asporto e consegna a domicilio. Qualora l'incidenza settimanale dei contagi superasse i 200 nuovi casi su 100 mila abitanti, verrebbero automaticamente chiuse scuole e asili.(Geb)