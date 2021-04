Roma: Raggi, la Capitale ha sempre più piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ha sempre più piste ciclabili". Lo scrive in un post su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Voglio che a parlare siano le immagini". Dice Raggi postando un video. "Sono solo alcune di quelle nuove che abbiamo realizzato in tutta la città, dal centro alle periferie. Parliamo di circa 65 chilometri di nuovi percorsi dedicati agli amanti delle due ruote: dalle ciclabili della Nomentana e della Tuscolana a quelle appena ultimate su Lungotevere Testaccio, all'Eur e in via Gregorio VII. Abbiamo completato progetti che spesso erano rimasti nel cassetto anche per anni. Ora sono realtà". (Com)