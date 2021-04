© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2020/2021 dell'Accademia di Belle Arti di Roma - Ore 10.30- Si riunisce l'Assemblea Capitolina - Dalle ore 14REGIONEIl Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti visita il nuovo hub vaccinale a Valmontone. Intervengono l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, Giorgio Giulio Santonocito Direttore Generale della Asl Roma 5, Alberto Latini Sindaco di Valmontone, Giuseppe Colombo, Head of Real Estate Italia DWS (Proprietà di Valmontone Outlet) e Carlo Maffioli, Presidente Promos (Società di Gestione e commercializzazione di Valmontone Outlet). L’evento si svolge a Valmontone (Roma), Valmontone Outlet, Via della Pace (indicazioni centro vaccinale). L’evento viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio – Ore 11.30 (segue) (Rer)