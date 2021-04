Brasile: ambiente, l'ambasciata d'Italia riceve certificazione "Zero Waste"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Brasilia ha ricevuto oggi la certificazione "Zero Waste" (Zero rifiuti) rilasciata da parte dell'istituto Lixo Zero Brasil. Lo riferisce la sede diplomatica in una nota, in cui sottolinea che si tratta della prima ambasciata al mondo a ricevere la certificazione. Un insieme di misure garantiscono che il 100 per cento dei rifiuti organici sia destinato alla compostiera del compound, anch'essa inaugurata nel corso della cerimonia di certificazione. Il prodotto finale è utilizzato come fertilizzante all'interno dell'Ambasciata. I rifiuti riciclabili ed elettronici sono invece donati ad alcune cooperative partner che, in questo modo, hanno la possibilità di creare posti di lavoro e reddito tramite la vendita del materiale. L'Ambasciata ha inoltre provveduto all'abolizione dell'uso di bicchieri di plastica diventando "single-use plastic free". La sede diplomatica italiana era già stata insignita del titolo di prima ambasciata verde della capitale federale. (segue) (Brb)