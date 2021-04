Usa: Casa Bianca, vaccinazione bambini sarà effettuata direttamente da studi pediatrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vaccinazioni dei bambini statunitensi contro il Covid-19 saranno probabilmente somministrate direttamente dagli studi pediatrici. Lo ha reso noto la Casa Bianca, precisando che l'inoculazione del vaccino ai minori di età compresa tra i 12 e i 15 anni si svolgerà presumibilmente in autunno. "Per quanto riguarda i bambini, esiste un percorso consolidato di vaccinazioni attraverso gli studi pediatrici", ha detto Andy Slavitt, consigliere della Casa Bianca per la pandemia di Covid-19. "Questo è importante sia per gli adolescenti che per i bambini più piccoli", ha aggiunto. Gli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus elaborato dalla casa farmaceutica Usa Pfizer in collaborazione con la tedesca BioNTech hanno dimostrato che il preparato ha un'efficacia del 100 per cento tra i minodi di età compresa tra i 12 e i 15 anni.(Nys)