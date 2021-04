Usa: cessato allarme dopo sparatoria in una scuola del Tennessee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cessato allarme a Knoxville, in Tennessee, a seguito di una sparatoria in una scuola superiore. Varie persone sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco, tra cui un agente di polizia. Il responsabile delle scuole della contea di Knox, Bob Thomas, ha annunciato che gli edifici scolastici della cittadina - situata circa 300 chilometri a est di Nashville - sono stati riportati in sicurezza. "Gli studenti non coinvolti nei fatti hanno potuto ricongiungersi con le loro famiglie", ha spiegato Thomas. La polizia e gli operatori del pronto soccorso hanno fatto il loro ingresso nel quartiere dove si trova il plesso scolastico intorno alle 15:00 ora locale (le 22.00 in Italia) e hanno bloccato l'accesso alla scuola. Gli istituti della contea di Knox hanno stabilito un sito per far riunire i genitori ai loro figli che frequentano la scuola, un campo da baseball adiacente l’edificio scolastico.(Nys)