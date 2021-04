Usa-Italia: incontro Blinken-Di Maio, focus su Libia, Ucraina e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio hanno celebrato, durante il loro incontro odierno, “lo storico rapporto tra Usa e Italia” oltre che "lo stabilimento delle relazioni diplomatiche 160 anni fa”, impegnandosi a rinnovare “i legami profondi e produttivi tra gli Stati Uniti e l'Italia”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Nel corso del loro incontro, le parti hanno ribadito “il sostegno agli sforzi del popolo libico per ripristinare l'unità del proprio paese, tenere le elezioni nazionali a dicembre e attuare pienamente l'accordo di cessate il fuoco”, spiega la relativa nota ufficiale. Blinken e Di Maio hanno inoltre confermato il loro “incrollabile sostegno alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina” e discusso della necessità per la Russia di porre fine al suo pericoloso rafforzamento militare in Crimea e lungo i confini dell'Ucraina. I due hanno infine ribadito l’impegno condiviso per i diritti umani, nonché a favore di duraturi legami di amicizia e affetto tra il popolo italiano e statunitense. "Un piacere incontrare il ministro degli Esteri italiano, Luigi di Maio, come parte delle nostre celebrazioni per i 160 anni delle relazioni Usa-Italia”, ha commentato Blinken con un messaggio su Twitter. “La forte partnership Usa-Italia non è mai stata più importante", ha aggiunto il capo della diplomazia di Washington, una fotografia di se stesso in compagnia del titolare della Farnesina.(Nys)