Bolivia: elezioni amministrative, Morales riconosce sconfitta del Mas (2)

- Secondo i primi risultati parziali il partito dell'ex presidente Evo Morales, tornato a novembre scorso alla guida del paese con l'elezione di Luis Arce a capo dello Stato, potrebbe chiudere quindi la tornata con solo le tre regioni conquistate al primo turno sulle nove che compongono il territorio boliviano. Con oltre il 50 per cento delle schede scrutinate i candidati del Mas soffrono infatti ampi distacchi dai rispettivi contendenti nelle regioni di La Paz, Chuquisaca, Pando e Tarija. In tutte e quattro le regioni il Mas si attesta attorno al 40 per cento delle preferenze con poche probabilità di rimontare il distacco. Nella regione della capitale La Paz, il candidato del partito di sinistra Jallalla, Santos Quispe, con il 60 per cento circa delle preferenze si è già proclamato vincitore, e lo stesso ha fatto a Tarija il candidato della sigla Unidos por Tarija, Oscar Montes. Con vantaggi analoghi attendono invece il risultato ufficiale definitivo i candidati dell'opposizione a Chuquisaca, Damian Condori (Chuquisaca somos todos), e a Pando, Regis Richter (Mts). (segue) (Brb)