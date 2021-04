Kosovo: presidente Osmani, dialogo con Serbia non può avere priorità su vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo con la Serbia per il Kosovo non può avere la priorità sulle forniture dei vaccini contro il Covid-19. Lo ha dichiarato la presidente kosovara Vjosa Osmani, incontrando l'ambasciatore olandese a Pristina Carin Lobbezzo. Secondo Osmani, le nuove istituzioni che guidano il Kosovo hanno preso misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19 mentre bisogna accelerare l'attuazione del piano di vaccinazione. La presidente ha auspicato che il Kosovo non venga lasciato da solo in questa sfida importante e che i Paesi amici sosterranno Pristina nell'urgente necessità di ricevere nuove forniture di vaccini. (segue) (Alt)