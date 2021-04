Kosovo: ministro Salute, vaccinati contro il Covid tutti i cittadini sopra gli 85 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Kosovo, Arben Vitia, ha dichiarato in conferenza stampa che i cittadini con più di 85 anni sono stati vaccinati contro il Covid-19, così come il personale sanitario. Vitia ha anche affermato che nessuna delle persone vaccinate finora ha avuto effetti collaterali. "Il vaccino è sicuro. Chiedo a tutti i cittadini di fare rapporto per la vaccinazione. Quelli che non hanno potuto richiedere la vaccinazione per motivi oggettivi, avremo squadre mobili che li vaccineranno. Finora tutto sta andando bene per quanto riguarda il processo di vaccinazione", ha detto Vitia. (Alt)