Kosovo: presidente Osmani e premier Kurti, monastero di Decani non è sito culturale in pericolo

- Il monastero serbo ortodosso di Decani, nel Kosovo occidentale, non soddisfa i criteri per entrare nella lista dell'associazione Europa Nostra sui siti culturali più in pericolo in Europa. E' quanto sostengono la presidente ed il premier del Kosovo, Vjosa Osmani e Albin Kurti, in una lettera congiunta inviata oggi all'associazione Europa Nostra, che ieri ha inserito il monastero di Decani nella lista 2021 dei sette siti culturali più in pericolo in Europa. Osmani e Kurti denunciano un linguaggio "tendenzioso" e "inaccettabile" da parte dell'associazione Europa Nostra. A loro modo di vedere, infatti, il termine "estremisti locali" - indicato per definire la situazione a cui si trova sottoposta il monastero ortodosso del Kosovo - "è una designazione volutamente esagerata"; mentre "è del tutto infondato" parlare di un presunto attacco dello Stato Islamico contro il sito culturale. (segue) (Alt)