Serbia-Kosovo: premier Brnabic, igumeno Sava è bersaglio di attacchi perché custodisce Decani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse all'igumeno si inseriscono in una polemica avviata nei giorni scorsi dopo la pubblicazione, da parte dell'organizzazione Europa Nostra, della lista dei 7 siti culturali in maggior pericolo in Europa. Il monastero serbo ortodosso del 1335, già dichiarato patrimonio Unesco, è comparso nella classifica pubblicata l'8 aprile dall'organizzazione che si occupa della tutela del patrimonio culturale europeo. Secondo le motivazioni il monastero, che da anni è protetto da un presidio a guida italiana della Kfor (la missione Nato in Kosovo), insieme all'area circostante "continuano ad essere minacciati nella loro integrità a causa di questioni legali e istituzionali irrisolte". (segue) (Seb)