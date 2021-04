Lazio: Marco Vincenzi eletto presidente Consiglio regionale, ora trasparenza su caso assunzioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medico, già sindaco di Tivoli, in provincia di Roma, per due mandati (dal 1999 al 2008), consigliere provinciale di Roma dal 2003 al 2012 (dove ha ricoperto anche la carica di assessore alle Politiche della viabilità e dei lavori pubblici), Marco Vincenzi è al suo secondo mandato in Consiglio regionale, eletto sempre nel Pd nella circoscrizione della provincia di Roma, prima nel 2013 e poi riconfermato nel 2018. In questa legislatura è stato presidente della commissione Bilancio per circa un anno, da maggio 2018 a maggio 2019, quando ha lasciato l'incarico per diventare presidente del gruppo del Partito democratico. Nella scorsa legislatura, Vincenzi aveva già ricoperto entrambi gli incarichi in periodi diversi, prima capogruppo e poi presidente della quarta commissione. E' il terzo presidente del Consiglio regionale eletto in questa legislatura, dopo Daniele Leodori e Mauro Buschini. (Rer)