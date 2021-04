Lazio: Marco Vincenzi eletto presidente Consiglio regionale, ora trasparenza su caso assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Vincenzi è il diciottesimo presidente del Consiglio regionale del Lazio, il terzo di questa legislatura, eletto con 34 voti al secondo scrutinio. Il capogruppo del Partito democratico succede a Mauro Buschini, dimessosi la settimana scorsa dopo il caso assunzioni. A presiedere i lavori durante le operazioni di voto è stato il vicepresidente Devid Porrello (M5s). In Aula oggi anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'elezione di Vincenzi è arrivata al secondo scrutinio, con 34 voti su 44 votanti (la maggioranza richiesta era di 31), 6 le preferenze ottenute dal consigliere del Lega Orlando Tripodi, due schede nulle e altrettante bianche. Nel primo scrutinio (richiesta maggioranza dei due terzi, pari a 34 voti) Vincenzi si era fermato a 33 voti, con 7 schede bianche e 4 nulle. Assente per motivi personali la consigliera Gaia Pernarella (M5s), mentre i 6 consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia non hanno partecipato al voto per protesta contro le mancate dimissioni di tutto l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. (segue) (Rer)