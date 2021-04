Lazio: Marco Vincenzi eletto presidente Consiglio regionale, ora trasparenza su caso assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso di insediamento, Vincenzi ha rivendicato l'efficacia dei provvedimenti e delle leggi approvate durante gli 8 anni trascorsi dall'inizio della presidenza di Nicola Zingaretti, a partire da quelli sulla spending review. Il neo presidente, inoltre, ha rivolto un ringraziamento a Mauro Buschini, intervenendo anche sui motivi delle sue dimissioni. In particolare, della vicenda "Concorsopoli", le assunzioni a tempo indeterminato al Consiglio regionale del Lazio di 16 persone "attinte" da un bando del Comune di Allumiere, che ha portato di fatto alle dimissioni del presidente Buschini, se ne occuperà una commissione Trasparenza, proposta dallo stesso Buschini per fugare ogni dubbio sulla legalità del procedimento. "Desidero sottolineare la correttezza delle scelte del presidente Buschini – ha detto Vincenzi – e la sua proposta di istituire una commissione alla quale affidare il compito di valutare e analizzare la procedura di assunzione dei dipendenti nei ruoli del Consiglio. Esprimo l'affetto e la stima – ha aggiunto Vincenzi – consapevole della sofferenza che sta vivendo, pur nella serenità del suo operato. Sono convinto che tutto verrà chiarito in modo definitivo e auspico che durante il percorso per giungere al completo e giusto chiarimento ci sia da parte di tutti il rispetto delle regole democratiche non viziate da pregiudizi precostituiti. In attesa che si faccia chiarezza è importante evitare processi sommari e sentenze avventate. Sono fiducioso che questo non avverrà", ha ribadito Vincenzi. (segue) (Rer)