Lazio: Marco Vincenzi eletto presidente Consiglio regionale, ora trasparenza su caso assunzioni (4)

- A Vincenzi gli auguri di buon lavoro da parte del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. "Voglio rivolgere gli auguri di buon lavoro a Marco Vincenzi da oggi alla guida del Consiglio regionale del Lazio - ha dichiarato Zingaretti -. Competenza, serietà e professionalità acquisite nel corso della sua lunga esperienza politica gli saranno indispensabili per condurre i lavori del consiglio fino al termine di questa legislatura - aggiunge -, per vincere nuove sfide e centrare insieme gli obiettivi ambiziosi che hanno permesso alla nostra regione di crescere e mantenere il passo anche in questi lunghi e difficili mesi di pandemia. Ringrazio, infine, Mauro Buschini per il suo impegno e il lavoro svolto fino a ora come presidente e per la sua scelta a garanzia della trasparenza, ora avanti insieme", ha concluso Zingaretti. (segue) (Rer)