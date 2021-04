Torino: Consiglio comunale, "limitare il consumo di suolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Torino ha approvato oggi, con 21 voti favorevoli, la mozione (primo firmatario Damiano Carretto, Gruppo Misto-Movimento 4 Ottobre) in sostegno alla proposta di legge “Norme per l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli”. Il provvedimento ricorda come il consumo indiscriminato di suolo a fini edilizi rappresenti un’emergenza fortemente correlata al fenomeno del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico. Su questo è ora all’esame del Parlamento un disegno di legge (DDL 164) al quale la Sala Rossa esprime il proprio sostegno. Il documento impegna l’Amministrazione comunale a porre in atto azioni ed iniziative a sostegno del DdL suddetto (in accordo con i rappresentanti locali del Forum Salviamo il Paesaggio) e ad assumere come quadro di coerenze e indirizzi politico-programmatici le finalità, gli obiettivi e le disposizioni contenute nel DdL stesso all'atto della revisione del proprio strumento urbanistico comunale, anche in carenza della vigenza di legge, ponendo particolare attenzione alla pianificazione delle aree di proprietà pubblica (segue) (Rpi)