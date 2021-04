Americhe: inviato Biden inizia tour regionale in Colombia, Argentina ed Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenda regionale in materia di economia, sicurezza, diritti umani e cambio climatico è al centro della visita iniziata ieri in Colombia, del massimo consigliere del governo degli Stati Uniti per l'America Latina, Juan Gonzalez. L'inviato del presidente Joe Biden, che sarà successivamente anche in Argentina ed Uruguay, è accompagnato dal direttore del Dipartimento di Stato per l'emisfero occidentale, Julie Chung. I due rappresentanti Usa si incontreranno in queste ore con funzionari del governo di Bogotà con i quali, si legge un una nota ufficiale di Washington, "discuteranno di ripresa economica, sicurezza e sviluppo rurale, crisi migratoria venezuelana e leadership climatica regionale". In Argentina e Uruguay, prosegue la nota del dipartimento di Stato, "discuteranno delle priorità regionali, delle sfide della crisi climatica, della pandemia Covid-19 e delle minacce alla democrazia, ai diritti umani e alla sicurezza nel nostro emisfero e in tutto il mondo". (segue) (Mec)