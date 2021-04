Aerospazio: Airbus, Hoke e Vittadini lasceranno il gruppo il primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio aerospaziale europeo Airbus ha annunciato importanti cambiamenti ai propri vertici. L’amministratore delegato di Airbus Defence and Space, Dirk Hoke, e il direttore tecnico di Airbus, Grazia Vittadini, lasceranno il gruppo il primo luglio prossimo. Come riferisce il quotidiano “Handelsbltt”, l’amministratore delegato di Airbus, Guillaume Faury, ha dichiarato: “Mentre usciamo dalla crisi del coronavirus, stiamo apportando importanti cambiamenti alla nostra squadra di gestione e stiamo preparando le prossime fasi delle nostre attività civili e militari”. Per “Handelsblatt”, le affermazioni di Faury paiono alludere al fatto che Hoke e Vittadini non lascino l’azienda di propria iniziativa. A ogni modo, l’Ad di Airbus Defence and Space verrà sostituito da Mike Schoellhorn, già direttore della produzione di Airbus. Vittadini sarà avvicendata da Sabine Klauke, attualmente ingegnere capo di Airbus Defence and Space. A dirigere la produzione del consorzio sarà Alberto Gutierrez, mentre Jean-Brice Dumont assumerà l’incarico lasciato vacante da Klauke. Quando gli avvicendamenti del personale entreranno in vigore il primo luglio, il consiglio di amministrazione di Airbus avrà cinque rappresentanti francesi, tre tedeschi, due britannici e uno spagnolo.(Geb)