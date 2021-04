Roma: Ama, Cimiteri capitolini al lavoro per eliminare giacenze cremazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al fine di ridurre il numero di salme in giacenza per cremazione, a seguito dello straordinario flusso in entrata registrato negli ultimi giorni, da domani e per i giorni strettamente utili, verranno privilegiate tutte le forme di sepoltura alternativa dandone ampia comunicazione alle agenzie funebri. Il progressivo incremento delle risorse amministrative dedicate, consentirà già da questa settimana un aumento significativo delle lavorazioni pratiche in entrata, con le maestranze del comparto comunque al lavoro anche da remoto, restando pienamente operativo il forno crematorio". Lo comunica in una nota Ama - Cimiteri Capitolini. (Com)