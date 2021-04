Russia-Italia: alla fiera Prodexpo di Mosca presenti 32 aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi a Mosca la 28ma edizione fiera dell'agroalimentare Prodexpo, che vede la presenza di 32 aziende italiane di punta. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte l'ambasciatore Pasquale Terracciano ed il direttore di Ice Mosca Francesco Pensabene. "La Federazione Russa conferma di essere un'autentica conoscitrice ed estimatrice delle nostre eccellenze enogastronomiche: la forte domanda di prodotti italiani resta alta, trainata dalla fedeltà dei consumatori russi, che origina dalla loro profonda conoscenza del nostro Paese e dalla loro passione per il Made in Italy", ha sottolineato l'ambasciatore. A sua volta, il direttore di Ice Mosca ha sottolineato che la posizione del Paese nel mercato russo non ha risentito degli effetti della pandemia. "L'Italia, nonostante gli effetti della crisi, si attesta ottava nel 2020 in termini generali nelle esportazioni del settore agroalimentare, confermandosi nelle primissime posizioni come paese esportatore verso la Federazione Russa in molti comparti e segmenti enogastronomici", ha osservato Pensabene. (Rum)