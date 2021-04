Libia: Di Maio, Usa saranno più impegnati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti saranno più impegnati in Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un'intervista al Tg1, nel quadro della sua visita ufficiale negli Usa. "Oggi ho avuto la chiara impressione che gli Stati Uniti saranno più impegnati in Libia e stabilizzare la Libia per l’Italia significa fermare i flussi migratori, ridurre il rischio terrorismo e aumentare le opportunità economiche per le nostre aziende", ha dichiarato Di Maio, che oggi è stato ricevuto dal segretario di Stato Antony Blinken. (Cas)