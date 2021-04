© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Mauro Vincenzi, neo presidente del Consiglio della Regione Lazio", lo dichiara in una nota il presidente di Ali Lazio, Bruno Manzi. "Ritengo che la sua esperienza di capogruppo Pd in consiglio e la sua carriera politica siano una garanzia della sua affidabilità e autorevolezza nel nuovo importante incarico". (Com)