Egitto: Al Sisi, fallimento negoziati diga sul Nilo avrà impatto negativo su sicurezza e stabilità della regione

- Il fallimento dei negoziati sulla Grande diga etiope della rinascita (Gerd), che coinvolgono Sudan, Etiopia ed Egitto, inciderà negativamente sulla sicurezza e la stabilità dell’intera regione. Lo ha dichiarato il presidente egiziano Abdul Fattah al Sisi, secondo quanto riferito dal portavoce Bassam Radi in un post su Facebook. La dichiarazione fa seguito a un incontro tra Al Sisi e il presidente degli Esteri russo, Sergei Lavrov. “L'Egitto sta prestando la massima attenzione alla conservazione dei diritti storici dell'Egitto sul fiume Nilo, che considera una questione di sicurezza nazionale, attraverso il raggiungimento di un accordo legalmente vincolante sulla Gerd tra i tre paesi", ha detto Al Sisi. "Il mancato raggiungimento di un accordo legalmente vincolante avrebbe un impatto negativo sulla stabilità e sulla sicurezza dell'intera regione". Lavrov, da parte sua, ha confermato la ferma posizione del suo Paese che rifiuta di intaccare i diritti storici dell'Egitto sulle acque del Nilo e ha espresso il rifiuto della Russia di qualsiasi azione unilaterale al riguardo. Le parti hanno anche affrontato tutti gli aspetti della cooperazione bilaterale, in particolare a livello militare e di sicurezza, nonché gli sforzi congiunti per riavviare i voli tra i due Paesi. Al centro dell’incontro anche la questione libica. Al Sisi ha fatto riferimento agli sforzi del suo paese per sostenere il governo ad interim libico in tutti i forum bilaterali, regionali e internazionali, e portare avanti tutti i percorsi di insediamento a livello politico, militare ed economico. Al Sisi ha inoltre sottolineato la necessità di rimuovere i mercenari dal Paese e porre un freno agli interventi stranieri negli affari interni della Libia, consentendo al paese di andare a elezioni.(Cae)