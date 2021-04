Lazio: Cacciatore (misto), auguri al nuovo presidente del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi congratulo con il nuovo presidente dell’Aula del Consiglio Marco Vincenzi, a cui vanno i miei auguri di buon lavoro". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Marco Cacciatore (gruppo misto), presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti della Regione Lazio. "In un periodo di crisi come questo, sarà necessario gestire i lavori del Consiglio regionale con consapevolezza e massima trasparenza. Marco Vincenzi, la cui elezione è stata resa possibile da un gesto di grande spessore politico come le dimissioni da parte dell’ex presidente Buschini, è la persona giusta per farlo - aggiunge Cacciatore -. La Giunta e il Consiglio si sono già espressi in favore della trasparenza. Lo ritengo dovuto ad ogni livello istituzionale".(Com)