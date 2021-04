Francia: 56 per cento sindaci favorevole ad elezioni regionali a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 56 per cento dei sindaci francesi si è detto favorevole al mantenimento delle elezioni regionali e dipartimentali previste per il 13 e il 20 giugno nonostante la crisi del coronavirus. Il verdetto, comunicato dal ministero dell'Interno, è arrivato nell'ambito di una consultazione lanciata dal governo francese alla quale ha partecipato il 69 per cento dei primi cittadini del Paese. "in un momento in cui la vita riprenderà", in cui bar e musei "riapriranno sembra difficile spiegare che non si può andare a votare", spiega una fonte del governo citata dal quotidiano "Le Figaro".(Frp)