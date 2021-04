Libia-Egitto: telefonata Al Sisi-Menfi in occasione dell'inizio del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha avuto una telefonata con il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, in occasione dell’inizio del mese sacro islamico di Ramadan. Lo riferisce il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi, in un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. In Egitto e in Libia inizierà domani il mese sacro musulmano, durante il quale i fedeli praticano il digiuno rituale. (Cae)