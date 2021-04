© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La manifestazione che sti sta svolgendo a Roma da parte del movimento Io Apro sta andando oltre ogni aspettativa. Bombe carta, monopattini lanciati, traffico bloccato. Siamo tutti per le riaperture, ma non possiamo pensare che questo avvenga a discapito della sicurezza pubblica. La violenza è da condannare sempre”. Lo afferma in una nota il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio Satta. (Com)