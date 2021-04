Governo: Meloni, unico modo per invertire tendenza è consentire a italiani di scegliersi altro Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I voti in Parlamento, con Fratelli d’Italia fuori o dentro al governo, ce li ha la sinistra, ce li hanno il Movimento cinque stelle ed il Partito democratico, ed è la ragione per cui mi sono battuta contro tutto e contro tutti perché si potesse andare a votare. L’unico modo di invertire la tendenza è consentire agli italiani di scegliersi un altro Parlamento, sulla base del quale poter fare altre cose". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della puntata di "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete4 alle 21.30.(Rin)