Covid: questura Roma, 120 manifestanti identificati durante protesta Io Apro

- Sarebbero stati, secondo la questura di Roma, circa 400 i manifestanti, appartenenti a varie categorie lavorative tra cui aderenti al Movimento "Io apro" che, malgrado il divieto della Questura, si sono presentati nel centro storico manifestando la volontà d raggiungere i palazzi istituzionali. Le forze dell'ordine li hanno intercettati e convogliati in piazza San Silvestro al fine di controllarli con i contingenti di forza pubblica a disposizione. Le persone presenti intuendo l'impossibilità di raggiungere i palazzi istituzionali, dopo aver tentato di sfondare il cordone di protezione anche mediante il lancio di bombe carta, sono stati respinti con cariche di alleggerimento. I manifestanti hanno, quindi incominciato a defluire nelle vie prospicenti per poi ritrovarsi nel numero di 200 persone circa, in via dei Prefetti, nelle immediate adiacenze di Piazza del Parlamento dove, ulteriori contingenti di forza pubblica adeguatamente dislocati, hanno loro impedito il raggiungimento del Palazzo. Nel contempo, un centinaio di manifestanti si sono ritrovati nei pressi di piazzale Flaminio al fine di effettuare un blocco stradale che impediva agli utenti della strada il normale transito. Alla luce di ciò sono stati inviati sul posto, nuclei di forza pubblica al fine di effettuare, anche in questo caso, cariche di alleggerimento per ripristinare la regolarità de traffico veicolare. (segue) (Com)