Milano: Polizia di Stato denuncia rapper Neima Ezza per disordini in piazza Selinunte (2)

- In questa circostanza, si è reso necessario da parte della Polizia il lancio di un lacrimogeno per interrompere tali azioni. Riportata la situazione alla calma, la Questura di Milano ha mantenuto un presidio di Polizia nella zona sino al completo ripristino dell’ordine. A seguito di questi eventi, nel pomeriggio di oggi gli agenti della Digos e della Squadra Mobile hanno convocato il giovane rapper in Questura e gli hanno notificato una elezione di domicilio denunciandolo all’autorità giudiziaria per essersi reso promotore, in luogo pubblico, di un raduno di centinaia di persone senza averne dato preventivamente avviso al questore, come previsto dall'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Proseguono le indagini - conclude la nota della Questura - per ricostruire la dinamica dell'aggressione nei confronti degli agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico anche con l'ausilio di supporti video assicurati dalla Polizia scientifica al momento dei disordini. (Com)