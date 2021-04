Emirati: Dubai e Cruise firmano accordo per veicoli a guida autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità dei trasporti di Dubai ha firmato un accordo con Cruise, un'unità della General Motors, per utilizzare i suoi veicoli autonomi nell'emirato entro il 2023. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. “L’accordo rende Dubai la prima località al di fuori degli Stati Uniti a gestire una flotta di veicoli a guida autonoma”, ha dichiarato il principe ereditario di Dubai Hamdan bin Mohammed al Maktum in un messaggio sul suo profilo Twitter. Il principe ereditario ha aggiunto che l'obiettivo è convertire il 25 per cento degli spostamenti all’interno di Dubai con guida autonoma entro il 2030. La flotta raggiungerà i 4.000 veicoli entro il 2030, ha riferito il principe ereditario Al Maktoum, sottolineando che l’emirato mira a ridurre i costi di trasporto di 900 milioni di dirham (245 milioni di dollari) all'anno e ridurre le emissioni di CO2 del 12 per cento all'anno entro il 2030. (Res)