Svezia: stime governo, ripresa economica pre-pandemia per la fine del 2021

- L'economia della Svezia dovrebbe tornare ai livelli pre-crisi alla fine del 2021. Questo quanto previsto dal governo svedese nelle stime macroeconomiche, basate però sul proseguimento del piano vaccinale e sulla diminuzione dei contagi. Come ha affermato la ministra delle Finanze Magdalena Andersson durante una conferenza stampa, "la crescita dovrebbe accelerare in autunno. Stimiamo che entro la fine di quest'anno torneremo al livello di Pil che avevamo prima della crisi". Tuttavia, secondo le previsioni, l'economia sarà ancora in recessione per tutto il 2021. L'anno prossimo, in base alle stime dell'esecutivo svedese, la disoccupazione diminuirà drasticamente nel secondo semestre. (Sts)