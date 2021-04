Usa-Italia: Blinken riceve Di Maio, Ucraina, Afghanistan e Libia tra i temi in agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina, Afghanistan e Libia saranno tra i temi al centro dell’incontro tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, in visita negli Stati Uniti. “Parleremo di molte cose sulla nostra agenda per la sicurezza, incluso Ucraina, Afghanistan, Libia. Parleremo di molte delle sfide comuni che dobbiamo affrontare per fare fronte alla pandemia, il cambiamento climatico e altre questioni. Ma soprattutto questa è un'opportunità per riaffermare il nostro impegno a lavorare insieme in futuro”, ha detto Blinken, secondo quanto riferisce una nota del Dipartimento di Stato diffusa prima dell’incontro. Blinken ha quindi sottolineato che Di Maio è “il primo ministro degli Esteri” a essere ricevuto dall’amministrazione Biden. Di Maio, per parte sua, ha ringraziato la controparte statunitense per “il pieno impegno per le sfide comuni in vista del G20, del G7, della COP26”. La visita, che coincide con il 160mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, “è un'altra opportunità per rafforzare la nostra collaborazione e per inviare messaggi chiari a tutto il mondo sui nostri valori comuni, sull'importanza della democrazia e sulle sfide comuni come il cambiamento climatico e l'ambiente in generale, sull'alleanza tra Unione europea e Stati Uniti”, ha detto Di Maio.(Com)